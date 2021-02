In vielen Unternehmen wächst die Zahl der Personen, die an der Unternehmenskommunikation beteiligt sind. Auf der Strecke bleibt aber oft die systematische Entwicklung der Unternehmenskommunikation und die konsequente Verfolgung der Kommunikationsstrategie. Dabei ist es nicht schwer, eine schlagkräftige Kommunikationsorganisation zu entwickeln, die das Unternehmen mit seinen Leistungen klar am Markt positioniert.