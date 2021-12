Ziele von Pressearbeit definieren und Strategien ableiten

Worum es bei der Pressearbeit geht

Diese einprägsame Formel zeigt: Es geht bei Pressearbeit immer darum, ein Verhalten einer bestimmten Zielgruppe bezüglich eines bestimmten Zustands zu beeinflussen. Natürlich im positiven Sinne, im Sinne einer Verbesserung oder Steigerung, denn kaum ein Unternehmen sollte ernsthaft anstreben wollen, das Firmenimage bei Kunden oder in der Öffentlichkeit zu verschlechtern.

Pressearbeit kann – schon allein vom Wortsinn her – nicht ohne die Medien als Mittler funktionieren. Am Ende geht es immer darum, Unternehmen in die Öffentlichkeit zu bringen – und das über die verschiedensten medialen Kanäle.

Die konkreten Ziele, die mit Pressearbeit verfolgt werden, sind deshalb so bedeutsam, weil diese Ziele sich unmittelbar an den übergeordneten Unternehmenszielen orientieren – und damit auch an der Unternehmensstrategie. Hier werden von der Unternehmensführung Oberziele festgelegt, aus denen sich wiederum Teilziele für die Unternehmenskommunikation nach außen ableiten lassen.

An dieser Stelle wird deutlich, wie wichtig es ist, dass die Unternehmensführung die Unternehmensziele effektiv an die Pressestelle kommuniziert, damit diese auch weiß, woran sie ist und welche Maßnahmen für die Pressearbeit eventuell ergriffen werden können und sollen.