Schritt 1: Selbstreflexion

Auch wenn toxische Mitarbeiter schädlich sind, verfallen Sie nicht gleich in wilden Aktionismus, sondern schauen Sie sich das Gesamtbild an: Ist nur ein Mitarbeiter am Motzen oder ist der Motz-Virus bereits ausgebrochen und das gesamte Team betroffen? Kann es sein, dass Sie als Führungskraft einen Fauxpas gemacht haben, welcher zur kurzfristigen Unzufriedenheit geführt hat? Versuchen Sie im ersten Schritt also, Ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und zu hinterfragen. Das kann bereits zur schnellen Lösung führen. Wenn es jedoch einen speziellen Mitarbeiter gibt, der immer wieder negativ auffällt, sollten Sie sofort reagieren.