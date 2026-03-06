Wann eine Neubewertung der Gefahrstofflagerung zwingend erforderlich ist

Verantwortliche stehen oft vor der Frage, ab welchem Zeitpunkt eine bestehende Sicherheitsstruktur nicht mehr ausreicht. Eine Neubewertung ist immer dann zwingend erforderlich, wenn sich die Parameter der ursprünglichen Gefährdungsbeurteilung ändern.

Dies umfasst nicht nur Unfälle, sondern bereits schleichende Veränderungen wie die Einführung neuer Gefahrstoffe mit anderen chemischen Eigenschaften (zum Beispiel höhere Entzündbarkeit) oder das Überschreiten rechtlicher Mengenschwellen.

Viele technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) knüpfen verschärfte Schutzmaßnahmen an spezifische Mengen. Werden diese Grenzen beispielsweise durch Wachstum überschritten, wird aus einer ehemals sicheren Lagerung ein regulatorisches Risiko.

Auch bauliche Eingriffe in der Umgebung, wie die Umnutzung benachbarter Hallen oder die Umstrukturierung interner Logistikprozesse, machen eine sofortige Bestandsanalyse unumgänglich, um die Rechtskonformität dauerhaft zu wahren.