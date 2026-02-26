Warum sich das Erscheinungsbild der Führung verändert hat

Führung findet heute auf mehreren Bühnen statt:

im Vorstandsbüro,

beim Townhall-Meeting,

während eines Recruiting-Videos,

auf LinkedIn,

im Podcast und

bei Gesprächen mit Investoren.

Studien zur nonverbalen Kommunikation zeigen, dass visuelle Eindrücke innerhalb von Sekundenbruchteilen Bewertungen zu Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit auslösen.

Kleidung ist dabei einer der stärksten Faktoren, wenn es um die persönliche Wirkung geht.

Gleichzeitig haben sich Organisationskulturen verändert:

Hierarchien sind flacher.

Teams arbeiten interdisziplinärer.

Remote-Arbeit ist Normalität.

Klassische Machtinszenierungen verlieren an Akzeptanz. Eine Unternehmensführung, die optisch Distanz erzeugt, läuft Gefahr, als unnahbar wahrgenommen zu werden. Umgekehrt darf Professionalität nicht verwässert werden.

Die zentrale Herausforderung lautet daher: Wie verbindet man Autorität mit Zugänglichkeit?