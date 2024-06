Welche Elemente gehören zum Flucht- und Rettungsplan?

Generell muss der Flucht- und Rettungsplan lagerichtig und so einfach wie möglich, aber so detailreich wie nötig ausgestaltet sein. Eine Darstellung in Schwarz-Weiß reicht nicht aus.

Übersichtsplan

Handelt es sich um ein großes Gebäude mit mehreren Stockwerken, darf der Flucht- und Rettungsplan in mehrere Abschnitte unterteilt werden, um die Übersicht zu wahren.

In diesem Fall müssen Sie einen Übersichtsplan anfertigen. Hier wird skizziert, wo sich die Sammelstelle befindet und wie die Umgebung aussieht (zum Beispiel: Straßen vor dem Gebäude, Straßenbahnschienen direkt angrenzend an das Gebäude, großer, zugehöriger Parkplatz, Nachbargebäude und Ähnliches). Außerdem wird der Gesamtplan skizziert und markiert, wo sich in ihm der betroffene Teilbereich befindet.

Der Übersichtsplan befindet sich meist rechts unten auf dem Flucht- und Rettungsplan und darf nicht mehr als 10 % der Gesamtfläche des Plans belegen.

Rettungswege

Der Standort des Betrachters wird gesondert markiert: Laut DIN ISO 3864‑1 muss das Symbol blau sein und mindestens einen Durchmesser von 7 mm aufweisen.

Die Rettungswege sind in Hellgrün einzuzeichnen und mit einem Richtungspfeil zu versehen. Rettungs- und Brandschutzzeichen müssen in den Sicherheitsfarben (DIN ISO 3864‑1 und ISO 3864-4) dargestellt werden.