Vorbereitung und Begrüßung

Der erste Eindruck, den ein neuer Mitarbeiter vom Unternehmen hat, bleibt in Erinnerung. Deshalb wäre es fatal, als Unternehmen keinen Einarbeitungsplan zu haben. Wenn ein neuer Mitarbeiter am ersten Arbeitstag nicht erwartet wird, am Empfang niemand Bescheid weiß, der Vorgesetzte außer Haus ist und alle Kollegen mit dringenden Aufgaben beschäftigt sind, gibt das kein gutes Bild des Unternehmens ab. Neue Mitarbeiter kommen sich unerwünscht und störend vor.

Wichtig ist, dass ein neuer Mitarbeiter am ersten Tag von einem Paten als zuständigem Hauptansprechpartner empfangen wird. Der Ansprechpartner sollte den ganzen Tag für den Mitarbeiter da sein, ihn zum vorbereiteten Arbeitsplatz führen und dem direkten Vorgesetzten vorstellen. Der Vorgesetzte sollte freundliche und herzliche Worte der Begrüßung finden: „Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns alle auf Sie.“ Eine solche Begrüßung wird nachhaltig positive Gefühle bei neuen Mitarbeitern erzeugen.

In einem gut organisierten Unternehmen wird ein Einarbeitungsplan immer im Vorfeld erstellt. Darin ist festgelegt, wer der Pate ist, wer den Arbeitsplatz ausstattet, wer den Rechner einrichtet und Zugangsdaten vergibt. Der direkte Vorgesetzte muss sich Zeit für die Begrüßung einplanen. Im Einarbeitungsplan wird außerdem festgelegt, welchen Personen der neue Mitarbeiter persönlich vorgestellt wird. Zum Beispiel den zukünftigen Kollegen, Prozesspartnern, Kunden und dem übergeordneten Vorgesetzten. Die frühzeitige Vorstellung fördert und beschleunigt den Aufbau der notwendigen Arbeitskontakte. Die Vorstellung sollte durch den Vorgesetzten oder durch den Paten erfolgen.