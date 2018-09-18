Offenen Umgang mit Fehlern im Unternehmen pflegen

Nur da, wo nichts passiert, passieren keine Fehler. Als Führungskraft sollten Sie den offenen Umgang mit Fehlern fördern.

Verlangen Sie von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, über schlechte Nachrichten als Erster informiert zu werden. Verlangen Sie außerdem, dass sie Ihnen widersprechen, wenn sie anderer Ansicht sind.

Bedanken Sie sich ausdrücklich bei denen, die ihre Fehler zügig offenlegen oder schlechte Botschaften überbringen. Und drücken Sie starkes Missfallen aus, wenn Ihnen gezielt etwas verschwiegen wurde, wenn Fehler unter den Teppich gekehrt werden, wenn Berichte geschönt sind oder wenn ganz offensichtlich gelogen wird.

Richten Sie dann Ihren Blick nicht auf das Malheur, sondern auf die Lösung.