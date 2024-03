Wie können Führungskräfte eigene Fehler erkennen und vermeiden?

Wer eigene Fehler ignoriert, bremst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Das Problem vergrößert sich, wenn Führungskräfte fest davon überzeugt sind, dass sie motivierendes Verhalten vorleben, ihre Mitarbeitenden das aber nicht so empfinden. Was können Vorgesetzte tun, um ihrer Betriebsblindheit zu entgehen?

Um die Auswirkungen des eigenen Verhaltens besser mit einer neutralen Brille bewerten zu können, helfen folgende Tipps:

Seien Sie sich Ihrer Subjektivität bewusst

Gehen Sie davon aus, dass Sie bei der Beurteilung Ihrer eigenen Fähigkeiten nicht objektiv sind. Rückmeldungen von außen helfen. 360-Grad-Feedback-Tools geben einen Einblick, wie andere die Lage wahrnehmen.

Bereiten Sie sich auf Feedback vor

Es kann schwierig sein, das eigene Ego beiseitezuschieben. Unerfahrene können Techniken lernen, um konstruktiv mit Feedback umzugehen und es anzunehmen.

Wertschätzen Sie die Absicht

Natürlich zwickt es, wenn jemand unsere blinden Flecken aufdeckt. Gleichzeitig fällt es anderen vielleicht schwer, konstruktives Feedback zu geben. Haben Sie immer im Kopf, dass Ihr Gegenüber nur helfen will.

Unterbrechen Sie Routinen

Blinde Flecken vergrößern und festigen sich, wenn wir uns in gewohntem Umfeld bewegen. Routinen machen träge, Gewohnheiten setzen sich fest. Wer öfter Dinge anders angeht, verändert seine Perspektive.

Seien Sie wachsam

Wer sich selbst so klar wie möglich sehen will, muss am Ball bleiben. Dazu gehört, sich stetig weiterzuentwickeln, offen für Neues zu sein und sich bewusst zu machen, was andere motiviert und was nicht.