Die Sprache beim Storytelling

Die Story wirkt nicht nur durch den Inhalt. Entscheidend ist auch, dass sie gut vorgetragen wird:

langsam sprechen

dramaturgische Pausen bei Spannungsmomenten setzen

natürlich sprechen wie bei einer Unterhaltung

Um das Publikum zu packen, braucht es kurze Sätze mit vielen Verben und wenigen Substantiven. Die Geschichte wird am besten in der Gegenwartsform erzählt, denn so nehmen die Zuhörer besonders intensiv Anteil an dem, was gesagt wird, und können es sich außerdem leichter merken. Fortgeschrittene wechseln beim Präsentieren zudem zwischen Lautstärke und Geschwindigkeit, um ihrer Story noch mehr Lebendigkeit zu verleihen.