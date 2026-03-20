Warum Storytelling? Die Psychologie hinter dem Prozesswissen

Handbücher, PDFs und ausgedruckte Prozessbeschreibungen haben einen entscheidenden Nachteil: Sie werden selten gelesen, noch seltener wirklich verstanden und fast nie konsequent aktualisiert. Das liegt nicht am fehlenden Willen der Mitarbeitenden, sondern an der Art der Darstellung.

Text eignet sich gut für Regeln, Definitionen und rechtliche Anforderungen. Für Abläufe, Zusammenhänge und Handlungsschritte ist er dagegen eine schwache Form.

Das menschliche Gehirn verarbeitet visuelle Informationen um ein Vielfaches schneller als Geschriebenes und behält sie besser. Wenn ein Ablauf erklärt wird und dabei gleichzeitig Bilder, Bewegung und Sprache zusammenspielen, werden Inhalte greifbarer und einprägsamer als jede noch so sorgfältig formulierte Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Unser Gehirn ist darauf programmiert, Informationen in Form von Geschichten zu speichern. Ein Beispiel?

Trocken: „Klicken Sie auf ‚Alle Änderungen synchronisieren‘.“

„Klicken Sie auf ‚Alle Änderungen synchronisieren‘.“ Verankert: „Um zu vermeiden, dass Ihre Arbeit von heute Morgen überschrieben wird, wenn Ihre Kollegen die Datei öffnen, klicken Sie kurz auf ‚Synchronisieren‘.“

Warum es funktioniert? Es erzeugt das dringliche Schreckensszenario „Datenverlust“, das man unbedingt vermeiden will. Visuelles Storytelling nutzt dabei Bilder, um komplexe Zusammenhänge zu simplifizieren, und Emotionen, um die Merkfähigkeit zu steigern.

Genau hier setzen Erklärvideos an. Sie verbinden Sprache, Bild und Bewegung zu einer kompakten Einheit – und lassen sich jederzeit, an jedem Ort und beliebig oft abrufen.

Für Mitarbeitende bedeutet das: kein Nachfragen, kein Suchen, kein Warten auf eine Erklärung vom Kollegen, der gerade im Urlaub ist.