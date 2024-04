Arbeitszeiten der Mitarbeiter auswerten

In dieser Vorlage erfassen alle Mitarbeitenden ihre Arbeitszeit für jeden Tag des Monats mit der Uhrzeit im Format hh:mm in den Spalten für BEGINN 1 und ENDE 1 (vormittags) und BEGINN 2 und ENDE 2 (nachmittags) einzutragen (siehe folgende Abbildung).

Urlaub, Krankheitstage, freie Tage und Feiertage müssen ebenfalls in der dafür vorgesehenen Spalte URLAUB ... erfasst werden.

Im oberen Bereich geben die Mitarbeitenden außerdem ihre Personalnummer, Name, Vorname und Abteilung an sowie den Monat und das Jahr als Zeitraum, für den die Arbeitszeiten in der Vorlage erfasst werden.

Die Tage in der Spalte DATUM, WOCHENTAG und KW passen sich dazu automatisch an.

Im oberen Bereich der Vorlage (rechts) wird außerdem eingetragen, was die Sollarbeitszeit (laut Arbeitsvertrag) und die maximal zulässige Arbeitszeit ohne Pause und pro Tag sind. Wenn die maximale Arbeitszeit überschritten wird, wird dies in der Tabelle farblich angezeigt, sobald die entsprechenden Beginn- und Ende-Zeiten eingetragen werden.

Schließlich werden die Überstunden oder Minusstunden des Vormonats im Feld ÜBERTRAG VORMONAT eingetragen.