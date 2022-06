Beispiele für Pläne und Schwerpunkte zur Personalentwicklung

Aufbau eines Inhouse-Trainings-Modells

Damit Lernen in unserem Unternehmen nachhaltig greift, müssen Führungskräfte stärker in die Lernprozesse eingebunden und eine bewusste Lernkultur gefördert werden. Das ist ein besonders wichtiges und zentrales Anliegen unserer Personalentwicklung. Deshalb werden wir dieses Modell versuchsweise einführen und testen.

Hohe Flexibilität und besserer Transfer

Der Vorteil dieses Vorgehens: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nah am Arbeitsplatz und zeitnah geschult werden. Fehlt Wissen oder besteht Unsicherheit in der Ausführung einer Tätigkeit, ist ein sofortiges Training on the Job mit fundiertem Betriebs- und Praxis-Know-how möglich.

Auf diesem Weg können auch größere Mitarbeitergruppen wie Teams oder Abteilungen in kurzer Zeit weiter qualifiziert und Defizite nicht nur gezielt, sondern auch schnell beseitigt werden.

Die internen Trainerinnen und Trainer stehen den Mitarbeitenden, im Gegensatz zu externen, auch beim Umsetzen des Gelernten zur Verfügung. Die Kenntnis der Unternehmenskultur und der Mitarbeitenden sowie der starke Praxisbezug zu Zielen, Strategien und Anforderungen sind weitere wichtige Vorteile.

Förderung des selbstorganisierten Lernens und Steigerung der Lernmotivation

Haben unsere Mitarbeitenden, die zu Trainerinnen und Trainern ausgebildet wurden, einmal Erfahrung damit gesammelt, Wissen zu vermitteln, dann können wir auf diese Kompetenz bei Bedarf regelmäßig zurückgreifen. Das hilft bei der Planung, Konzipierung und Entscheidung von Personalentwicklungsaktivitäten.

Zudem wird die Lernmotivation beträchtlich gesteigert. Denn von vertrauten Personen unterrichtet zu werden, welche die Betriebspraxis, die Stärken und die Anforderungen kennen und meistens auch den Respekt der Lernenden genießen, haben einen sehr positiven und nachhaltigen Einfluss.

Der Einsatz in Social-Media-Bereichen macht das Aufbieten interner Trainer sogar noch einfacher oder erweitert mit Transferaufgaben oder Brush-up-Aktivitäten Tätigkeitsfelder.

Inhouse-Training verbessert Nachwuchsförderung

Mit eigenen Inhouse-Trainern kommen weitere Vorteile hinzu: Zeitaufwendige Suche nach dem anforderungsgerechten Weiterbildungsangebot entfällt ebenso wie die Schwierigkeit, die externe Seminarleitung auf unternehmensspezifische Ziele und Gegebenheiten auszurichten und sie aufwendig dafür zu briefen.

Wesentlich und ein weiterer interessanter Aspekt ist zudem, dass auf diesem Weg der Schulterschluss mit Nachwuchsförderung, Talent-Früherkennung und sogar Laufbahnplanung auf kontinuierliche Weise verbessert werden kann.