Benchmarking durchführen und Benchmarking-Studie erstellen

Merke

Ergebnisse auf Vergleichbarkeit hinterfragen

Das grundsätzliche Problem der Vergleichbarkeit zweier Unternehmen betrifft jedes Benchmarking-Projekt. Das sollten Sie immer beachten und nach möglichen Einschränkungen der Übertragbarkeit suchen. Nur so können falsche Schlussfolgerungen ausgeschlossen und die Empfehlungen zu Veränderungen in Ihrem Unternehmen später so fundiert wie möglich abgegeben werden.