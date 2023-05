Medienkompetenz als Schlüsselkompetenz

Sie selbst sollten Ihre Arbeitsgeräte beherrschen. Im Idealfall sind Sie Experte oder Expertin in Ihrem Aufgabenbereich und genauso kompetent im Umgang mit Hardware, Software und allen Techniken und Medien, die Sie dafür brauchen. Das setzt Fachwissen voraus, aber auch die Bereitschaft und die Kompetenz, sich immer wieder in neue Techniken oder Programme einzuarbeiten.

Die Computerkompetenz wurde deshalb in den europäischen Referenzrahmen als eine Schlüsselkompetenz für das lebensbegleitende Lernen aufgenommen.

Was gehört zur Medien- und Computerkompetenz?

Zu den Grundlagen der Medien- und Computerkompetenz gehören:

Textverarbeitung

Tabellenkalkulation

Erstellen von Präsentationen

Umgang mit Kommunikationsanwendungen (E-Mail, Chat)

Umgang mit Datenbanken

Informationsspeicherung (Dateiablage im Netzwerk des Unternehmens oder in der Cloud)

Informationsmanagement (Informationen suchen und finden)

Planungs-Tools und Dateiaustausch in der Cloud für die agile Teamarbeit

Einsatz von Kamera, Mikrofon, Licht und Hintergrund bei Zusammenarbeit im virtuellen Gruppenraum

Zur Medienkompetenz zählt zudem das Verständnis der Chancen und Gefahren, die das Internet und die Kommunikation über elektronische Medien wie E-Mail, Chat oder soziale Plattformen für die Arbeit und den Informationsaustausch mit sich bringen. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sollte wissen, was in puncto Datenschutz oder Posting in der Öffentlichkeit zu beachten ist.

Das gilt auch für den Datensicherheit: Noch immer sind die Anwender der Technik die größte Sicherheitslücke, wenn Hacker ins Firmennetz eindringen und Computerviren das IT-System lahmlegen.