Die Phasen im Produktlebenszyklus

Phase Wachstum

Die Wachstumsphase im Produktlebenszyklus beginnt, wenn mit dem Produkt ein Gewinn erzielt wird und die Absätze und Umsätze steigen – und zwar in dem Maße, dass die Steigerung sogar zunimmt, zumindest nicht abnimmt. Marktvolumen, Absatz und Umsatz wachsen stark. In dieser Phase kaufen immer mehr Kunden, es werden weitere Zielgruppen erreicht, das Produkt setzt sich gegenüber Vorläuferprodukten oder alternativen herkömmlichen Lösungen durch. Je nach Produkt und technischer Lebenszeit setzt sich das Wachstum aus dem Absatz an Neukunden, der Erweiterung und aus der Ersatzbeschaffung zusammen.

Spätestens in dieser Phase können weitere Wettbewerber in den Markt einsteigen und vergleichbare Produkte anbieten. Der gesamte Absatz im Markt wird unter mehreren Wettbewerbern aufgeteilt. Für das einzelne Unternehmen kann das immer noch eine Steigerung von Absatz und Umsatz bedeuten, weil der Markt insgesamt wächst.

Die Wachstumsphase endet, wenn die Wachstumsraten sinken. Der gesamte Absatz und Umsatz steigt nach wie vor an, aber nicht mehr so stark. Das lässt sich formal so ausdrücken: Wenn der Absatz oder Umsatz eine Funktion der Zeit ist, dann hat der Absatz/ Umsatz seinen Wendepunkt, der Grenzabsatz/ Grenzumsatz (erste Ableitung) sein Maximum erreicht. Das ist in Abbildung 6 dargestellt.