Eigene Fehler im Job und die Folgen

Welche Folgen kann ein Fehler für den betreffenden Mitarbeiter haben?

Nachweisliche Fehler im Job können sich auf die Leistungsbeurteilung auswirken, indem die Arbeitsqualität schlechter bewertet wird als bei Kolleginnen und Kollegen mit weniger Fehlern. Dadurch kann es sein, dass der Mitarbeiter bei Beförderungen schlechtere Karten hat als andere Mitarbeitende.

Auch eine Gehaltserhöhung kann aufgrund häufiger Fehler geringer ausfallen. Eine Prämie, die an eine bestimmte zuvor definierte Leistung geknüpft wird, darf gestrichen oder gekürzt werden, wenn das Leistungsziel nicht erreicht wurde.

Gravierende Fehler können arbeitsrechtlich außerdem eine Ermahnung oder Abmahnung nach sich ziehen.

Passieren einem Mitarbeiter häufig Fehler, kann dies sogar zu einer verhaltensbedingten Kündigung führen. Doch an eine solche Kündigung sind strenge Maßstäbe anzulegen.

Sie ist in der Regel nur wirksam, wenn der betreffende Mitarbeiter zuvor abgemahnt wurde. Zudem kann eine verhaltensbedingte Kündigung nur dann rechtens sein, wenn es sich um ein vorwerfbares Fehlverhalten handelt. Einfache Flüchtigkeitsfehler berechtigen nicht zur Kündigung.

Eine Kündigung ist auch dann unzulässig, wenn der Fehler im Verantwortungsbereich des Arbeitgebers liegt, zum Beispiel weil er den Mitarbeiter nicht oder nicht ausreichend geschult hat.