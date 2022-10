Ergebnisse der Benchmarking-Studie umsetzen

1. Ziele anhand des Benchmarks formulieren

Der Benchmark, also die beste Leistung, gibt die Ziele vor. Der Vergleich mit dem Benchmarking-Partner hat gezeigt, was im besten Fall möglich ist. Diese Leistung kann als Zielmarke vorgegeben werden. Sie formulieren die Ziele deshalb am besten so:

Diese Leistung haben wir beim Benchmarking-Partner festgestellt; das ist der Benchmark – unsere Zielvorgabe.

Das leisten wir aktuell; so groß sind die Unterschiede.

Deshalb wollen wir bis Ende des Jahres ...

Hier schließt sich die Zielformulierung an, wie sie für SMARTe Ziele gilt: spezifisch, messbar, attraktiv, relevant und terminiert.