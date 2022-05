Ergebnisse nach der Aufgabendelegation überwachen

Ergebnisse beurteilen

Wie gut die Aufgabendelegation funktioniert hat, zeigt sich am Ende, wenn die Ergebnisse vorliegen. Ist das herausgekommen, was die Führungskraft erwartet hat und was mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin vereinbart wurde? Der Mitarbeiter liefert das Ergebnis ab oder präsentiert es. Die Führungskraft nimmt es in Empfang und bedankt sich.

Dann wird die Qualität besprochen. Was ist gut, was ist nicht so gut? Wodurch kommen Abweichungen von den Zielen und Erwartungen zustande? Hier sollte – immer auf der sachlichen Ebene – besprochen werden, wie das Ergebnis zu beurteilen ist.

In diesem Gespräch sollten Sie der Reihe nach folgende Punkte durchgehen:

Der Mitarbeiter präsentiert das Ergebnis. Die Führungskraft bedankt sich und erklärt, wie sie das Ergebnis beurteilt. Die Führungskraft stellt Fragen, wenn etwas unklar ist. Der Mitarbeiter antwortet und erläutert sein Ergebnis. Offene Punkte werden festgehalten. Es wird gemeinsam besprochen, wie offene Punkte gelöst werden. Am Ende drückt die Führungskraft ihre Anerkennung aus und bedankt sich.

Die Führungskraft hat das Ergebnis, das sie braucht, und arbeitet damit weiter.