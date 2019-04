Inhalte einer Stellenbeschreibung

Übersicht zu den Inhalten der Stellenbeschreibung

Für eine einfache und klare Stellenbeschreibung können Sie sich an diesen Stichpunkten orientieren. Beschreiben Sie stichwortartig die Stelle und nennen Sie:

Unternehmen, Niederlassung, Filiale

Stellenbezeichnung

Stellenziel und Stellenzweck (Bezug zu Unternehmenszielen)

Abteilung oder Team

Hauptaufgaben

Nebenaufgaben

Führungsaufgaben

Mitwirkung in Arbeitsgruppen, Gremien etc. (intern und extern)

Informationspflichten

Kommunikationsaufgaben

Zusammenarbeit mit anderen internen und externen Stellen

Entscheidungsbefugnisse

notwendige Kompetenzen

formale Anforderungen

formale Regelungen, die für diese Stelle gelten

Aus- und Weiterbildung, Maßnahmen zur Personalentwicklung

direkter Vorgesetzter

direkt unterstellte Mitarbeiter

Stellvertretung

Gehaltsgruppe oder Gehalt sowie sonstige Leistungen (Vertraulichkeit beachten)

Verantwortlichkeiten

wichtige Ziele, die mit der Stelle verbunden sind (soweit hier allgemein feststellbar und nicht Gegenstand von Zielvereinbarungsgesprächen)

Die Auswahl und Reihenfolge dieser Inhalte kann verändert werden und sollte sich an den zuvor ermittelten Organisationszielen orientieren. Umfang und Details sollten sich am Zweck der Stellenbeschreibung orientieren. Sie müssen also nicht alle Punkte in Ihrer Stellenbeschreibung aufnehmen. Folgende Inhalte sollte eine Stellenbeschreibung aber in jedem Fall umfassen.