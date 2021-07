Instrumente und Methoden für das Assessment-Center

Mit Leistungs- oder Eignungstests kann geprüft werden, ob die Bewerberinnen und Bewerber alle Voraussetzungen mitbringen, die für unverzichtbar gehalten werden. Sie können auf das Wissen, auf die Intelligenz zielen, sie können das Gedächtnis, die Sprache, die Aufmerksamkeit oder die Lernfähigkeit messen. Sie können genauso gut auf das physische Leistungsvermögen zielen. Wenn Ausdauer, Schnelligkeit oder feinmotorische Fähigkeiten gemessen werden, bilden sie den Übergang zu einer Arbeitsprobe.

Ob ausreichend Expertise, also abrufbares Wissen und beherrschte Fertigkeiten, vorhanden sind, kann mit theoretischen und praktischen Eignungstests überprüft werden. Sie werden je nach Aufgabenstellung angepasst. Mal geht es darum, die passende Person für eine freie Stelle auszuwählen; oder es sollen die Voraussetzungen für eine Fortbildung geprüft werden.

Prüfungen

Für solche Zwecke sind Prüfungsaufgaben am Markt erhältlich. Hier werden in der Regel allgemeine, also für alle Belange gleichermaßen zutreffende Testfragen geboten: Allgemeinwissen, logisches Denken, Sprache, Mathematik, Technik. Für die jeweiligen Anforderungen in Ihrem Unternehmen können leicht, gemeinsam mit Wissensträgern aus den Fachbereichen, spezielle Fragen zusammengestellt werden.

Beispiel: Bei einer Zimmerei müssen Bewerberinnen und Bewerber wissen, wie sie den Flächeninhalt eines Carports errechnen, der auf drei Seiten mit einer Holzverkleidung umgeben werden soll. Wer diese Aufgabe nicht beherrscht, bekommt wohl keinen Azubi-Vertrag. Die praktische Eignung ist mit solchen Arbeitsproben am besten zu bewerten.

Schwieriger ist zu testen, ob die Bewerberinnen und Bewerber ausreichend Kompetenz für die zu besetzende Stelle haben; insbesondere, wenn Persönlichkeitsmerkmale und Einstellungen bewertet werden sollen. Aber auch dafür gibt es einige Angebote am Markt zu kaufen, wobei nicht alle wissenschaftlich fundiert sind und zu zuverlässigen Ergebnissen führen.

Intelligenztest

Intelligenztests könnten eigentlich zu der Rubrik der Leistungstests gerechnet werden. Sie haben sich aber zu einem umfangreichen und teilweise standardisierten Testverfahren entwickelt und ragen insofern aus dieser Rubrik heraus. Der sogenannte IQ-Test, der den Intelligenzquotienten ermittelt, hat es sogar zu weltweiter Anwendung gebracht. Trotz des Wehklagens vieler Geschäftsführer oder Personaler, dass die Intelligenz ihrer Bewerber zu wünschen übriglässt, muss festgestellt werden, dass sich der Intelligenzquotient in Deutschland in den letzten Jahren im Durchschnitt verbessert hat.

Gruppendiskussion

Gruppendiskussionen können ganz unterschiedliche Ausgangspunkte haben, etwa die Selbstpräsentation einer Teilnehmerin, Ergebnisse eines Interviews oder ein vorgegebenes Thema. Hier sind – vermutlich mehrere – Beobachter gefordert. Sie müssen nämlich nicht nur auf die inhaltliche Argumentation achten, sondern auch das Sozialverhalten und seine Dynamik beobachten. Schnell lässt sich herausfinden, wer für eine Führungsaufgabe geeignet ist und wer eher Fachaufgaben beherrscht, wer den argumentativen oder den demagogischen Stil bevorzugt. Der scharfsinnige Teilnehmer, der zurückhaltend den „Lautsprechern“ den Vortritt lässt, hat in der Diskussion schlechte Karten. Aber sein nachfolgendes Memo könnte durchschlagende Wucht haben.

Gruppenaktion

Bei dieser Methode interagieren die Teilnehmenden zum Beispiel in Rollenspielen. Sie simulieren Messebesuche oder Kreativ-Workshops, sie bewähren sich in gestellten Konfliktsituationen oder erproben Argumente und Gegenargumente wie mit dem Force-Fit-Spiel. Solche Gruppenaktionen können bis zu ausgedehnten Führungsplanspielen gehen, in denen beispielsweise eine Krisensituation wie der Brand einer Lagerhalle angenommen und bearbeitet wird. Es werden auch Businessplanspiele oder Börsenplanspiele eingesetzt. Übrigens gibt es hier einen erfreulichen Übergang zu Gesellschafts- und Kinderspielen, die ebenfalls im Assessment-Center eingesetzt werden können.

Fallstudie

Mit einer Fallstudie wird den Teilnehmenden eine Aufgabe oder ein Problem vorgelegt, das genau dem tatsächlichen Arbeitsprozess entspricht. Noch stärker als in der Gruppendiskussion muss die Beobachtung und Bewertung auf die inhaltlichen, die verfahrenstechnischen und die sozialen Aspekte gerichtet sein. Diese ganzheitliche Sicht sollte dann ein Abbild des originären Arbeitsprozesses sein, auch wenn in der realen Situation am Ende der Aufgabenbearbeitung nicht sofort eine Personal- oder Entwicklungsentscheidung fällt. Diese Nähe der Fallstudie zum üblichen Arbeitsprozess hat dazu geführt, dass sich vielfältige Formen ausgeprägt haben: Problemfindungsfall, Informationsfall, Untersuchungsfall, Beurteilung- und Entscheidungsfall seien genannt.

Arbeitsproben

Die Arbeitsprobe ist eine verbreitete Form der Testierung. Das altehrwürdige Gesellenstück wies den Lehrling als fertig ausgebildet aus. Insbesondere in Branchen, die es mit Unikaten zu tun haben wie Theaterproduktionen, Musik- oder Texterzeugung oder Werbung, ist die Arbeitsprobe ein verbreitetes Verfahren. Eine Fallstudie kann immer noch nur eine Simulation tatsächlicher Arbeitsinhalte sein, die Arbeitsprobe ist immer ein realer Fall des Unternehmens, stammt aus dem Produktionsprozess und mündet in ihn ein.