Profit-Center als divisionale Organisationsstruktur

In der Organisationsforschung und Organisationslehre wird unter anderem zwischen der funktionalen und divisionalen Struktur einer Organisation oder eines Unternehmens unterschieden. In der funktionalen Struktur werden gleichartige Aufgaben in einer Einheit oder Abteilung zusammengefasst; also eine Abteilung für Entwicklung, eine für Logistik, eine für Produktion und so weiter.

In der divisionalen Organisationsstruktur werden unterschiedliche Aufgaben zusammengefasst, die sich alle auf ein sogenanntes Objekt beziehen. Hier spricht man auch von objektorientierter Organisation oder Spartenorganisation.

Weitere Informationen und Beispiele für diese unterschiedlichen Organisationsformen finden Sie im Beitrag zu Organigrammen.