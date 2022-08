Interkulturelle Teams führen

Probleme und Nachteile bei interkulturellen Teams

Der Vordenker und Experte auf dem Gebiet der interkulturellen Managementforschung, Geert Hofstede, betont eher Konflikte statt Synergien, die in interkulturellen Teams entstehen. Kulturunterschiede seien ein Ärgernis, ja manchmal eine Katastrophe. Das zeigen auch einige Studienergebnisse.

Werden interkulturelle Gruppen mit homogenen Gruppen verglichen, zeigen Studien folgende Probleme bei der interkulturellen Zusammenarbeit:

weniger Leistung, vor allem zu Beginn der Arbeit

ein höheres Stressniveau bei den Teammitgliedern und Führungskräften

eine geringere Arbeitszufriedenheit

weniger Gruppenzusammenhalt

eine höhere Fluktuation

In interkulturellen Teams ist jedes Mitglied durch seine kulturelle Herkunft geprägt, vertritt also je andere Werte, Normen und Arbeitsweisen. Instrumente für einen Erfolg versprechenden Umgang mit interkulturellen Teams werden dabei meist aus dem Wissen über gute Teamarbeit adaptiert, womit der kulturelle Aspekt in den Hintergrund rückt.