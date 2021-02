Wie der Verhandlungspartner die Verhandlung beeinflusst

Welche Signale Missverständnisse hervorrufen

Nonverbale und paraverbale Signale können Missverständnisse hervorrufen, wenn ihnen verschiedene kulturelle Orientierungssysteme unterschiedliche Bedeutung zuweisen. In interkulturellen Redesituationen ist es deshalb wichtig, sich stets in Erinnerung zu rufen, dass der intendierte Ausdruck oft nicht mit dem beim Zuschauenden entstehenden Eindruck übereinstimmt.

Zustimmen und Ablehnen

Zustimmung wird in Deutschland durch Kopfnicken begleitet, Ablehnung durch Kopfschütteln. In Indien wird Zustimmung signalisiert, indem mit dem Kopf gewackelt wird (es erfolgt eine Wiegebewegung). Dies wird von Verhandlungspartnern aus anderen Kulturen allzu leicht als Kopfschütteln oder Ablehnung interpretiert. Selbst bei einem kulturell geschulten Redner, der diese indische Eigenheit kennt, kann sie Irritation hervorrufen – weil man eben an eine andere zustimmende Gestik gewöhnt ist.

Blickkontakt zu den Zuhörenden und Stimmlage

Im deutschen Kulturkreis gilt es als überzeugend, wenn ein Redner Blickkontakt zu den Zuhörenden aufnimmt und hält und wenn er seiner Gestik freien Lauf lässt. Ein Gegenüber, das einem nicht in die Augen schauen kann, wird im westlichen Kulturkreis negativ beurteilt und als unaufrichtig wahrgenommen. Eine tiefe Stimmlage wirkt günstig, in Argumentationsphasen soll laut und moduliert gesprochen werden. In anderen Kulturen (zum Beispiel in Japan) ist die Angemessenheit eines Blickkontakts abhängig von der hierarchischen Beziehung des Sprechenden zu seinem Zuhörenden. Ein intensiver Blickkontakt kann als anmaßend empfunden werden, lautes Sprechen sogar als aggressiv.

Gesten

Bestimmte Gesten ersetzen Sprache, zum Beispiel der emporgestreckte Daumen als Zeichen für „alles Bestens“ oder der ausgestreckte Mittelfinger als Beleidigung. Manche davon werden kulturübergreifend verstanden und sind eine effiziente Form, Stimmungen auszudrücken und zu erkennen. Allerdings kann eine Geste in einem anderen Kulturkreis auch eine völlig andere Bedeutung haben: Ein Kreis aus Daumen und Zeigefinger bedeutet in Deutschland „hervorragend“ oder „exquisit“, dieselbe Geste stellt in Italien eine schwere Beleidigung dar.

Händedruck

Schwierigkeiten bereitet im interkulturellen Umfeld auch das Feld der taktilen Signale. Der feste Händedruck zur Begrüßung wirkt im westlichen Kontext zupackend und signalisiert Verlässlichkeit. Interkulturelle Trainer, die Vertreter aus anderen Kulturen, in denen eher eine höfliche Verneigung oder eine andere Geste zur Begrüßung üblich ist, auf die Arbeit mit Deutschen vorbereiten, üben deshalb manchmal den festen Händedruck mit ihren Teilnehmenden ein. In manchen Kulturen (zum Beispiel in einigen afrikanischen, islamischen und indischen) ist es unüblich, Frauen mit Händedruck zu begrüßen oder überhaupt Frauen zu berühren. Allerdings stellt ein Händedruck zur Begrüßung heutzutage bei gebildeten Verhandlungspartnerinnen kaum noch ein Problem dar.

Distanz zum Gegenüber und Körperberührungen

Andererseits sind einige Kulturen, zum Beispiel die mediterrane oder die südamerikanische, eher berührungsaffin, zumindest in den Beziehungen der Männer untereinander. Die Distanz zum Gegenüber und das Ausmaß von sozial akzeptierten Körperberührungen sind stark kulturabhängig. Jeder Kulturkreis kennt übliche Distanzen zwischen (einander nicht eng vertrauten) Personen. Diese ist zum Beispiel in Brasilien wesentlich geringer als in Deutschland. Wird eine solche übliche Distanz hierzulande unterschritten, fühlt sich die Person unwohl und versucht, die angenehme Distanz wieder herzustellen, praktisch also vom Gegenüber abzurücken. Solche Unterschiede können zu Fehlinterpretationen führen und damit Missverständnisse und unangenehme Situationen hervorrufen.

Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit, Stimmhöhe

Eine hohe Lautstärke, schnelle Sprechgeschwindigkeit oder hohe Stimme können als Aufgeregtheit und Aggressivität gedeutet werden, aber auch als Zeichen für eine angeregte Unterhaltung, nicht nur zwischen unterschiedlichen Kulturen, sondern auch im Kontext von Sub- und regionalen Kulturen.