Kündigung im Kleinbetrieb – was Sie beachten müssen

Für wen gilt das Kündigungsschutzgesetz?

Das Kündigungsschutzgesetz gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis nach dem 31. Dezember 2003 begonnen hat. Aber nur in Betrieben, in denen in der Regel mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigt werden. Wer daraus schlussfolgert, in Betrieben mit bis zu zehn Beschäftigten könne man nach Lust und Laune Mitarbeiter entlassen, der liegt falsch.

Der Kündigungsschutz ist zwar in kleinen Unternehmen bei Weitem nicht so ausgeprägt wie in Unternehmen, für die das Kündigungsschutzgesetz gilt. Doch es gibt auch außerhalb des Kündigungsschutzgesetzes und unabhängig von der Betriebsgröße eine Reihe von Vorschriften und Vorgaben der Rechtsprechung, wodurch Kündigungen in diesen Betrieben eingeschränkt werden.