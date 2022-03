Methoden für deskriptive Statistik und Datenanalyse im Unternehmen

Histogramm zur Datenanalyse

Man kann in einem Boxplot allerdings nur die Streuung der Datenpunkte sehen, nicht die Verteilung – wie viele Kunden also wie lange gewartet haben. Das erkennt man gut in einem Histogramm, in dem die Werteskala (die Minuten) in einzelne gleich große Bereiche eingeteilt wird und die Höhe eines Balkens angibt, wie viel Datenpunkte in dem jeweiligen Bereich liegen.

Zum Glück gibt es dafür eine Vorlage in Excel. Im Menü Einfügen – Diagramme – Register Alle Diagramme das Histogramm. Mit dieser Diagramm-Vorlage teilt Excel die Werte in Klassen oder Wertebereiche ein (x-Achse) und zählt, wie viele Werte in diesen Bereich fallen; diese Anzahl wird als Säule angezeigt (y-Achse). Sie können die Klassengröße auf der x-Achse in Excel einstellen.

Mit dem Histogramm in Abbildung 6 können Sie erkennen, dass ein großer Teil der Anrufer nicht länger als 21 Minuten wartet. Das ist keine Überraschung, das 3. Quartil liegt schließlich bei 21,03 Minuten. Und die Anzahl der Anrufer mit langer Wartezeit nimmt danach rapide ab.