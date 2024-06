Regeln zum Erstellen von Organigrammen

Wenn Sie Ihre Organisation in einem Diagramm abbilden und damit zeigen wollen, wie Sie diese Parameter einstellen, dann nutzen Sie folgende Diagrammelemente:

Formen wie Rechtecke, Kreise, Dreiecke, Rauten als Symbole für eine Geschäftseinheit, eine Abteilung, eine Stelle oder ein Team

Linien und Pfeile als Symbole der Zusammengehörigkeit zu übergeordneten Einheiten oder als Abbild der Informations- und Kommunikationswege

Texte zur Erläuterung; zur Benennung der Abteilung, der Stelle oder des Teams, Namen von Personen als Stelleninhaber mit Kontaktdaten sowie weitere Merkmale oder Kennzahlen zur Stelle

Bilder (zum Beispiel Fotos der Stelleninhaber)

Farben, um einzelne Elemente hervorzuheben oder um spezielle Merkmale zu verdeutlichen

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel, wie diese Elemente gestaltet sein können (Ausschnitt aus einem Organigramm). In jeder Box (Symbol für eine Stelle) können weitere Informationen stehen; zum Beispiel zu Standort, Stellvertretung, weitere Kontaktdaten, zusätzliche Funktionen oder Rollen in Gremien etc.