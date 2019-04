Organigramm gemeinsam im Team entwickeln

Workshops zur Entwicklung eines Organigramms

Die gemeinsame Entwicklung erfolgt am besten im Rahmen eines Workshops oder einer Workshop-Reihe. Entwickeln Sie Ihr Organigramm vom Groben ins Feine. Entwickeln Sie in einem ersten Treffen die grundlegende Struktur des ganzen Unternehmens oder Ihrer Abteilung. In weiteren Workshops können Sie dann schrittweise die Details ausarbeiten. Folgende Aspekte und Fragen sollten Sie bei der Entwicklung eines Organigramms immer besprechen und klären:

Wer hat welche Aufgaben?

Wer ist wofür verantwortlich?

Haben die Mitarbeiter die Befugnisse, die Kompetenzen und Ressourcen, um diese Verantwortung zu übernehmen?

Wer muss mit wem zusammenarbeiten?

Wer muss an wen welche Informationen weitergeben oder abholen?

Wer hat die Personalverantwortung, kann Anweisungen geben, führt Personalgespräche, vereinbart Ziele?

Wer vertritt die Einheit nach außen?

Wer muss bei Konflikten eingreifen?

Wer übernimmt Vertretungen?

Wie regelt die Organisationseinheit ihre interne Zusammenarbeit?

Wer muss sich mit wem abstimmen?

Mit welchen externen Organisationseinheiten muss sich eine Einheit abstimmen und austauschen?

Wo kommen Kunden und andere Stakeholder ins Spiel?

Welche Prozesse sind für den Erfolg des Unternehmens entscheidend und wie zeigen sie sich in Ihrem Organigramm?

Besprechen Sie alle Punkte, die Ihren Mitarbeitern wichtig erscheinen. Ergänzen Sie im Workshop die Liste dieser zu behandelnden Fragen. Am Ende sollten immer die Fragen stehen: Verstehen alle mithilfe des Organigramms, wie das Unternehmen funktionieren soll? Können alle mit dieser Form der Organisation leben?