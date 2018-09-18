Personalkennzahlen als Dashboard für das Personalcontrolling

Für jeden dieser Bereiche können Sie eine Auswahl von Kennzahlen zusammenstellen, in einem Kennzahlenblatt beschreiben und dann regelmäßig ermitteln oder berechnen.

Sie sollten sich dabei auf die Kennzahlen beschränken, die in Ihrem Unternehmen wirklich gebraucht werden.

Die Stakeholder und Nutzer der Personalkennzahlen können dann selbst aus diesem Pool an Personalkennzahlen diejenigen auswählen und in einem Dashboard für das Personalcontrolling zusammenstellen, die sie brauchen. Im Folgenden finden Sie dafür einige Beispiele für unterschiedliche Anwendungsbereiche und Perspektiven.