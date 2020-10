Projektprozesse beschreiben

4. Projektidee entwickeln

Projektideen sind Ahnungen über Aufgaben oder Tätigkeiten, die vermeintlich nicht im Tagesgeschäft in der Linienfunktion durchgeführt werden können. Projektideen können aus Kundenaufträgen, Kundenanforderungen oder Marktbedürfnissen entstehen oder aus der Strategieplanung des Unternehmens abgeleitet werden. Sie können eine spontane Idee eines Mitarbeiters oder einer Gruppe der Muster AG sein oder Bestandteil des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.

Kommt die Idee von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, so ist diese Person der Ideen-Coach. Der Ideen-Coach treibt diese Idee voran, bis die Idee in einen Projektauftrag überführt und das Projekt initiiert oder abgelehnt wird. Hat eine Mitarbeitergruppe diese Idee, so benennt sie einen Ideen-Coach aus ihren Reihen.

Es ist von Vorteil, wenn der Ideen-Coach die spätere Projektleitung übernimmt. Ist der Ideen-Coach eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus dem Vertrieb, so sollte diese Person die spätere Projektleitung frühzeitig einbeziehen, wenn es um in die Erarbeitung der Informationen für die Vorbereitungsphase geht. Der Ideen-Coach präsentiert die Projektidee der Abteilungsleitung der jeweiligen Einheit.