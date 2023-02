Produkteigner (Product Owner)

Der Produkteigner vertritt die Anwender des Produkts, den Auftraggeber oder die Stakeholder des Projekts. Das können alle Personen sein, die betroffen sind und ein Interesse am Erfolg des Projekts haben. Bei Scrum wird vom Customer oder User gesprochen. Sie benötigen die Projektergebnisse und das Produkt und haben dazu Anforderungen. Diese beschreiben Sie bei Scrum in Form von User Storys.

Wenn eine neue Software oder IT-Lösung im Unternehmen eingeführt wird, sind die Anwender oder Nutzer betroffen, denn sie wollen reibungslos mit ihren Programmen arbeiten. Bei Produkten sind es die Produktmanager, die Vertriebsmitarbeiter oder der Kundendienst, die als Stimme der Kunden auftreten.

Sie müssen wissen, was die Kunden erwarten und was sie besonders schätzen. Dies geben als Anforderung an den Produkteigner weiter. In einem Projekt sind die Kolleginnen und Kollegen, die mit den Projektergebnissen arbeiten oder etwas verändern sollen, auch so etwas wie Anwender, Kunden oder Stakeholder des Projekts.

Der Product Owner sammelt die Anforderungen und User Storys der Anwender und Kunden und erstellt daraus das Product Backlog. Dort sind alle Aufgaben und die Anforderungen an die zu entwickelnden Produkte aufgelistet. Der Product Owner muss dazu: