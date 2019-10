So läuft ein Projekt mit Scrum ab

8. Aufgabendurchlauf mit dem Sprint-Taskboard oder Kanban-Board steuern

Die Planung und der Durchlauf der einzelnen Aufgaben (Sprint-Tasks) wird mit einem Sprint-Taskboard für alle Projektmitglieder sichtbar. Das Taskboard kann in Form eines Kanban-Boards stärker untergliedert und verbessert werden. Das Kanban-Board macht anschaulich, in welcher Phase sich eine Sprint-Task oder ein Ticket gerade befindet. Es bildet die Wertschöpfungskette des Projekts ab.

Wichtig ist: Es werden nur so viele Tickets für die Bearbeitung freigegeben, wie vom Projektteam bearbeitet werden können. Geht es an einer Stelle nicht voran, stauen sich dort die Tickets. Es wird schnell sichtbar, wo der Engpass liegt und was getan werden kann. Eilige Tickets können beispielsweise vorgezogen werden. So steuert das Team die Aufgabenverteilung und den Arbeitsfluss völlig selbstständig.

Abbildung 2 zeigt den Aufbau eines Kanban-Boards im Scrum-Projekt. An einer Wandtafel sind alle einzelnen Aufgaben bis zum nächsten Meilenstein auf Karten formuliert. So sind der Arbeitsablauf, der Stand der Arbeiten und die Engpässe für alle immer sichtbar.