So nutzen Sie Power Pivot für die Datenanalyse

2. Tabellen in Excel als intelligente Tabellen formatieren

Sie übernehmen diese Daten zunächst in das Datenmodell.

Obwohl Power Pivot eine eigene Möglichkeit besitzt, um Daten in das Datenmodell zu integrieren, sollten Sie unbedingt den Weg über Power Query gehen. Power Query bietet Ihnen viel mehr Möglichkeiten als das Feature in Power Pivot.

Damit Sie die Daten in das Datenmodell über Power Query laden können, müssen Sie diese in eine intelligente Tabelle umwandeln.

Markieren Sie jeweils die Inhalte in den Tabellenblättern tbl_Bestellungen und tbl_Produkte.