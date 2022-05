Wie Sie Stakeholder identifizieren

Das systemische Stakeholder-Modell ist eine Grundlage, um die Personen, Gruppen oder Institutionen zu identifizieren und zu benennen, die mögliche Stakeholder für ein Unternehmen sein können. In diesem Modell sind unterschiedliche Bereiche aufgeführt, aus denen die Stakeholder stammen können. Grundlage ist die sogenannte PEST- oder PESTEL-Analyse. Zur Identifikation möglicher Stakeholder werden Umfelder überprüft wie:

Politik

Umweltschutz

Gesellschaft

Presse

Recht

Wirtschaft

Wettbewerber

Handel

Kapitalmarkt

Kunden

Lieferanten

Wissenschaft

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Personalvermittlungseinrichtungen

Gewerkschaft

Öffentlichkeit am Standort

Verbände

Verbrauchschutz

Testorganisationen

Normenstellen

In diesen Bereichen wird nach Personen, Gruppen oder Institutionen gesucht, die Interesse am Unternehmen haben können. Oft haben sie dies durch Anfragen an das Unternehmen gezeigt, sie haben Anforderungen oder Fragen formuliert, über das Unternehmen berichtet oder in irgendeiner Form mit dem Unternehmen bereits zusammengearbeitet. Diese Personen, Gruppen und Institutionen müssen:

benannt werden mit Ansprechpartner und Kontaktadresse sowie

beschrieben werden in Bezug auf ihr Interesse, ihre Anforderungen und ihre Ansprüche.

Stakeholder befinden sich nicht immer nur außerhalb des Unternehmens. Sie können auch Teil des Unternehmens sein. Beispiele dafür sind: die Beschäftigten, besondere Mitarbeitergruppen, Betriebsrat, Subunternehmen oder Mitarbeitende von Zeitarbeitsfirmen.

Die Grenzen zwischen „innen“ und „außen“ im Sinne des Stakeholder-Modells müssen also nicht räumlich sein; sie sind vielmehr rechtlich und organisatorisch zu verstehen.