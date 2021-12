Strategien der Konkurrenten erkennen und Maßnahmen ergreifen

In den vorigen Abschnitten dieses Handbuch-Kapitels sind die Schritte 1 bis 12 erläutert, die zur Wettbewerbsanalyse gehören. Am Ende von Schritt 12 kennen Sie die Stärken und Schwächen aller Wettbewerber in Ihrem Markt – und auch Ihre eigenen Stärken und Schwächen. Diese Erkenntnisse nutzen Sie nun, um eine erfolgreiche Wettbewerbsstrategie zu verfolgen.