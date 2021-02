Vorgehensweise zur Erstellung einer Industriekostenkurve

Die Erstellung einer Industriekostenkurve erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst müssen die zu analysierenden Daten aufbereitet werden. Dazu muss ermittelt werden:

welche Anbieter das betrachtete Produkt herstellen

welche Produktionsanlagen diese Anbieter betreiben

welche Mengen dort jeweils produziert werden

wie hoch jeweils die Selbstkosten pro Produkteinheit sind

Die Selbstkosten der Anlagen müssen berechnet oder geschätzt werden. Eine Schätzung ist notwendig, wenn die Kosten der Wettbewerber unbekannt und nicht exakt zu errechnen sind.

Im nächsten Schritt werden alle Produktionsanlagen aufgelistet und dabei nach den Selbstkosten pro Produkteinheit sortiert. Die Anlage mit den niedrigsten Selbstkosten steht an erster Stelle; die weiteren werden nach den steigenden Selbstkosten in der Liste ergänzt. Außerdem werden die Kapazitäten der Anlagen in der Liste kumuliert.

Bei der Industriekostenkurve wird davon ausgegangen, dass jede Produktionsanlage bis zur Kapazitätsgrenze produziert, solange der Marktpreis höher ist als die Selbstkosten. Der Anbieter, der mit seinen Selbstkosten gerade noch produziert, damit die gesamte Marktnachfrage gedeckt wird (also der Anbieter an der Nachfragegrenze), wird Grenzanbieter genannt. Die Stückkosten dieses Grenzanbieters bestimmen die Obergrenze des Marktpreises.

Zur Veranschaulichung werden die Anbieter, ihre Produktionsmengen und die Stückkosten in einem Diagramm abgebildet. Dieses Diagramm ist die sogenannte Industriekostenkurve. Auf der x-Achse werden die kumulierten Kapazitäten und auf der y-Achse die Stückkosten aufgetragen. Abbildung 6 zeigt ein Beispiel für eine Industriekostenkurve. Die Anbieter mit den Produktionsanlagen B und C produzieren so viel, wie ihre Anlagen leisten. Der Anbieter mit Anlage D lastet diese nicht komplett aus, weil die Nachfrage der Kunden das nicht hergibt. Die Produktionsanlagen A, E und F produzieren nicht, weil ihre Stückkosten höher als der Marktpreis sind.