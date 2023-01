Strategien und Ziele verständlich formulieren

Strategische Leitsätze für die Mitarbeitenden formulieren

Wenn ein Unternehmen, die Geschäftsleitung, der Vorstand und die Stabsabteilungen eine Strategie ausarbeiten, dann werden daraus meist umfangreiche Konzepte und Pläne. Viel Papier, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kaum lesen, geschweige denn verstehen. Im ersten Schritt müssen die Strategiekonzepte und Strategiepläne in die Sprache der Mitarbeitenden übersetzt werden.

Damit die Kommunikation funktioniert, muss die Strategie auf ein paar wenige Schlüsselelemente heruntergebrochen werden, die von allen im Unternehmen verstanden werden können. Das erfordert Mut zur Reduktion. Und eine klare Aussage darüber, was im Zweifel der entscheidende Punkt ist. Eine Strategie muss in einfachen Worten sagen, was das Unternehmen tun will und was es nicht tun wird. Das sind die strategischen Leitsätze.