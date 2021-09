Visualisieren Sie in Besprechungen so viel wie möglich

Varianten fürs Mitschreiben im Meeting

Falls kein Flipchart zur Verfügung steht, ist auch eine Wandtafel hilfreich, um Redebeiträge aufzuschreiben. Dort ist der Platz allerdings beschränkt. Ein Tagesordnungspunkt sollte vollständig dargestellt werden können – auch wenn es aufgrund des knappen Platzes nur die wichtigsten Aspekte sind. Machen Sie am Ende des Tagesordnungspunkts ein Foto (mit dem Smartphone). Anschließend kann die Tafel für das nächste Thema freigewischt werden.

Manche schreiben alle Beiträge in einem Meeting in Form einer Mindmap an ihrem Laptop mit und zeigen dies direkt über den Beamer oder Bildschirm. So entwickeln sie gleich ein strukturiertes Bild des Gesprächs und der Diskussion. Genauso hilfreich ist es, wenn die Beiträge auf Karten geschrieben werden, die an einer Pinnwand aufgehängt werden. Oder es werden große Haftnotizzettel auf einer Rolle Packpapier an der Wand aufgeklebt.

Wichtig ist: Alle Teilnehmenden verfolgen mit und können nachlesen, was bereits gesagt und erarbeitet wurde. Und sie erkennen, welche Punkte noch offen sind.

Ein weiterer Vorteil ist: Diese Mitschriften helfen am Ende der Besprechung, einen Maßnahmenplan zu erstellen oder das zentrale Ergebnis festzuhalten. Zudem fällt es im Anschluss an die Veranstaltung leichter, die Besprechung zu protokollieren.