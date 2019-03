Voraussetzungen für gute Teamarbeit

Teamarbeit schafft Flexibilität

Wenn ein Unternehmen Gruppen- oder Teamarbeit einführt, dann will es damit vor allem an Flexibilität gewinnen. In Projektteams sollen Ideen und Lösungen für besonders schwierige Aufgaben gefunden werden; Gruppenarbeit soll sicherstellen, dass die Kundenanforderungen schnell und flexibel erfüllt werden. In beiden Fällen geht es also um: schnelles Agieren, flexibles Arbeiten und kompetente Lösungen. Dabei bleibt es dem Team überlassen, wie es diese Ziele erreicht und welche Lösungswege es einschlägt.