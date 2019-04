Wie Sie den Bedarf an betrieblicher Fortbildung und Weiterbildung ermitteln

Stellen Sie das Leistungspotenzial der Mitarbeiter in unterschiedlichen Abteilungen Ihres Unternehmens zusammen. Unterscheiden Sie

A-Mitarbeiter: besonders leistungsfähig und leistungsbereit

B-Mitarbeiter: leistungsfähig und leistungsbereit

C-Mitarbeiter: weniger leistungsfähig und leistungsbereit

Ermitteln Sie, wie hoch die Anteile dieser drei Gruppen an der Belegschaft sind. Nutzen Sie die folgende Excel-Vorlage, um die Anteile an A-, B- und C-Mitarbeitern in der Belegschaft im Zeitverlauf in einem Diagrammen darzustellen.