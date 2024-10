Wie Sie die Maschinenlaufzeit steigern

Wie wirkt sich die Maschinenlaufzeit aus?

Die maximal möglichen Betriebsstunden in einem Jahr betragen 8.760 Stunden – so lange könnte eine Maschine theoretisch produktiv genutzt werden, wenn sie rund um die Uhr läuft. Doch in den meisten Unternehmen stehen die Maschinen so häufig oder lange an einem Stück still, dass die Maschinen nur zwischen rund 2000 und 4000 Stunden produktiv arbeiten.

Der wichtigste Grund dafür ist, dass im Unternehmen an Wochenenden, Feiertagen oder nachts nicht gearbeitet wird. Diese „bekannten und gewollten Ausfallzeiten“ gehen bei der Berechnung der Maschinenlaufzeit und der Rentabilität deshalb oft nicht mit ein.

So ergeben sich bei einer möglichen Laufzeit einer Maschine an 5 Tagen pro Woche, mit Betriebsferien von 4 Wochen pro Jahr und einem Zweischichtsystem mit 14 Arbeitsstunden pro Tag eine maximale Maschinenlaufzeit von 3.360 Stunden pro Jahr.

In dieser Zeit kann die Maschine aber auch nicht durchgängig arbeiten, weil sie immer wieder zuerst umgerüstet, gewartet, repariert oder programmiert werden muss. Fehlen den bedienenden Mitarbeitenden Informationen oder Werkzeuge oder müssen sie auf Arbeitsergebnisse anderer Kollegen oder Maschinen warten, steht die Maschine ebenfalls still.

Hier setzen die Maßnahmen zur Steigerung der Maschinenlaufzeit an.