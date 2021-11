Wie Sie Entscheidungen umsetzen

Betroffene zu Beteiligten machen

Widerstand gegen die Umsetzung einer Entscheidung lässt sich oft dadurch auflösen, dass man die ablehnenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Entscheidungsprozess einbindet. Sie sichern sich also deren Unterstützung, bevor etwas entschieden wird, indem Sie die Betroffenen zu Beteiligten machen. Sie können dies auch dadurch erreichen, dass Sie gezielt Unterstützergespräche führen, in denen Sie sich die Unterstützung von anderen Personen im Unternehmen abholen und versprechen lassen.

Das gelingt, wenn Sie im Entscheidungsprozess vermitteln, dass Sie auf die Qualifikation und Kompetenzen der betroffenen Kolleginnen und Kollegen angewiesen sind. Die Ziele werden nicht allein dadurch erreicht, dass die Entscheidung getroffen wurde. Nur wenn die davon Betroffenen mitwirken und ihr Know-how einbringen – vor und nach der Entscheidung –, erst dann kann sich die Entscheidung als wirklich richtig und gut herausstellen.