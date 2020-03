Wie Sie Inhalte und Struktur für Ihre Präsentationsfolien finden

Gliederung der Präsentation

Abbildung 3 zeigt die einzelnen Elemente der Präsentation und in welcher Reihenfolge sie angeordnet werden. Zudem ist dargestellt, an welcher Position die entsprechenden Folien kommen (Nummer der Präsentations- oder PowerPoint-Folie). Die Präsentation beginnt mit Folie 1, dem Titel. Auf den folgenden Präsentationsfolien (2a, 2..) werden Anlass oder Auslöser für Ihre Beschäftigung mit dem Thema benannt. Auf Folie 3a und folgende wird die Aufgabenstellung oder das daraus resultierende Problem vorgestellt und so weiter.

Daraus ergibt sich schließlich die folgende Gliederung, die Sie als Grundstruktur für jede Präsentation nutzen können: