Worauf es bei der Budgetplanung ankommt

Was ist Budgetplanung?

Die Begriffe Budgetplanung und Budget werden in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet. In Unternehmen ist damit meist ein Plan gemeint, in dem festgelegt ist, wie viele Ressourcen (vor allem Geld) eine Organisationseinheit (Unternehmen, Abteilung, Projektteam) für die Leistungserbringung einsetzen kann oder darf. Das Budget steuert damit den Einsatz der Ressourcen wie Personal, Maschinen, Material oder Kapital. Das Budget ist für eine bestimmte Zeitperiode verbindlich.

Es lassen sich unter anderem unterscheiden: Budgets, die sich auf Auszahlungen beziehen, und solche, die sich auf Kosten oder Aufwendungen beziehen. Gegebenenfalls werden auch Einzahlungen und Erlöse mit betrachtet.

Der Kampf um die Budgets gleicht in vielen Unternehmen einem Ritual. Jedes Jahr aufs Neue streiten die verantwortlichen Führungskräfte und Projektleiter um knappe Gelder, die das Unternehmen für ihre Bereiche zur Verfügung stellen soll. Das bindet viele Kräfte, schafft Konflikte und führt oft dazu, dass Ressourcen an den falschen Stellen eingesetzt, ja sogar verschwendet werden, während andere mit viel zu knappen Mitteln nichts zustande bringen.