Soziale Nähe steuern – nicht zu viel und nicht zu wenig

Als Führungskraft möchten Sie den Zusammenhalt im Team stärken, dürfen aber nicht zu nah an einzelne Mitarbeitende heranrücken, um Neutralität und Fairness allen gegenüber zu wahren.

Wenn Sie als Führungskraft ein neues Team leiten, haben Sie von Beginn an eine distanziertere Rolle. Hier kommt es darauf an, Vertrauen aufzubauen. Dazu gehört, bei passenden Gelegenheiten „als Mensch mit Privatleben“ rüberzukommen.

Waren Sie zuvor Kollegin oder Kollege in Ihrem Team und sind dort nun Führungskraft, dann müssen Sie nach und nach Distanz entwickeln. Das gelingt, wenn Sie betont sachlich bleiben, alle fair behandeln und Privates auf die „Zeit nach der Arbeit“ verschieben.

In gemeinsamen Pausen und bei sozialen Team-Events behalten Sie Ihre Rolle als Vorgesetzter oder Vorgesetzte im Blick. Es ist in Ordnung, an lockeren Gesprächen teilzunehmen, aber achten Sie darauf, dass Sie sich nicht in persönliche Freundschaften mit einzelnen Mitarbeitenden verwickeln lassen.

Ein guter Ansatz ist es, bei sozialen Events die Gespräche neutral zu halten und nicht zu tief in persönliche Themen einzutauchen. Sie können zu sich und Ihrem Privatleben etwas sagen, es sollten aber eher allgemeine Themen sein. Und Sie sollen sich an alle Teammitglieder gleichermaßen richten.

Die Empfehlung ist: Hören Sie bei sozialen Team-Events mehr zu und erzählen Sie weniger von sich.