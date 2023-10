Fehlerkosten berechnen am Beispiel

Ein Unternehmen stellt Smartphones her und es ist ein Fehler in einem bestimmten Produktionslauf aufgetreten. Dieser Fehler führte dazu, dass 10 Prozent der produzierten Smartphones Mängel aufwiesen und nicht verkauft werden konnten. Bevor der Fehler entdeckt wurde, wurden bereits mehrere Hundert Smartphones an Kunden verkauft. Die Gesamtproduktion betrug 10.000 Einheiten, und der Verkaufspreis pro Smartphone beträgt 500 EUR.

Interne Fehlerkosten identifizieren:

Kosten für die Nacharbeit: Das Unternehmen muss die fehlerhaften Smartphones reparieren. Die Reparaturkosten betragen 50 EUR pro Einheit (Arbeitskosten, Ersatzteile usw.).

Ausschusskosten: Einzelne Bauteile der defekten Smartphones müssen entsorgt werden. Das sind 1.000 Einheiten × 10 EUR pro Einheit = 10.000 EUR.

Zusätzliche Arbeitsstunden: Die Mitarbeitenden müssen Überstunden leisten, um die Reparaturen durchzuführen. Diese kosten das Unternehmen 40.000 EUR.

Externe Fehlerkosten identifizieren:

Garantieleistungen: Kunden, die fehlerhafte Smartphones gekauft haben, werden Garantieansprüche geltend machen. Dies kostet das Unternehmen 200.000 EUR.

Schadenersatzansprüche: Einige Kunden sind unzufrieden und reichen Schadenersatzklagen ein. Diese kosten das Unternehmen weitere 100.000 EUR.

Imageverlust bei Kundinnen und Kunden: Die Produktmängel sprechen sich herum und ein Teil der bisherigen Kunden wechselt zu einem anderen Hersteller. Das führt zu einem geringeren Unternehmensgewinn. Um diese Kunden zurückzugewinnen und das Image aufzupolieren, führt das Unternehmen spezielle Aktionen mit Anzeigen und Rabattgutscheinen durch. Die Kosten für den entgangenen Gewinn und die Kundenrückgewinnung belaufen sich auf 700.000 EUR.

Präventive Kosten identifizieren:

Das Unternehmen beschließt, Schulungen für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchzuführen, um zukünftige Fehler zu vermeiden. Dies kostet 5.000 EUR.

Es werden zusätzliche Qualitätskontrollen eingeführt, die monatlich 5.000 EUR kosten.

Gesamtkosten berechnen:

Interne Fehlerkosten: 10.000 EUR (Ausschuss) + 40.000 EUR (Zusätzliche Arbeitsstunden) + 50.000 EUR (Reparaturen) = 100.000 EUR.

Externe Fehlerkosten: 200.000 EUR (Garantieleistungen) + 100.000 EUR (Schadenersatzansprüche) + 700.000 EUR (Kundenrückgewinnung) = 1.000.000 EUR.

Präventive Kosten: 5.000 EUR (Schulungen) + 5.000 EUR (Qualitätskontrollen) = 10.000 EUR.

Ergebnis:

Die Gesamtkosten für diesen Fehler betragen daher 100.000 EUR (interne Kosten) + 1.000.000 EUR (externe Kosten) + 10.000 EUR (präventive Kosten) = 1.110.000 EUR.

Das Beispiel zeigt auch den Effekt der Zehnerregel für Fehlerkosten: