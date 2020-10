Informationen einholen mit offenen Fragen

Wenn Sie einen Kunden zum ersten Mal treffen, wissen Sie in der Regel noch wenig über ihn. Daher müssen Sie zunächst herausfinden, wer Ihr Gegenüber ist und was ihm bei der Kaufentscheidung wichtig ist. Die Informationen erhalten Sie mit offenen Fragen. Auf offene Fragen kann der Kunde nicht einfach mit ja oder nein antworten.

Zu den offenen Fragen zählen auch die sogenannten W-Fragen: wer, was, warum, wann, …? Zum Beispiel: „Was erwarten Sie von Ihrem neuen Auto?“ Mit solchen Fragen lenken Sie die Aufmerksamkeit des Kunden auf die Ziele, die er mit dem Kauf verfolgt. Meistens geben Kunden dann Antworten wie: „Das Auto soll ein Familienfahrzeug sein, mit dem man auch in den Urlaub fahren kann.“

Mit solch allgemeinen Aussagen geben sich gute Verkäufer nie zufrieden, denn sie liefern ihnen nicht die Detailinfos, die sie für das Verkaufsgespräch brauchen. Also sollten Sie weitere offene Informationsfragen stellen. Zum Beispiel: „Wie viele Personen fahren mit dem Wagen in Urlaub und was nehmen Sie außer dem Reisegepäck noch mit?“ Diese ergänzenden Detailinfos brauchen Sie nicht nur, um das passende Produkt auszuwählen, sondern auch, um es dem Kunden so zu präsentieren, dass dieser es kaufen möchte.