Seien Sie unbeherrscht!

Reißen Sie Mitarbeitern zum Beispiel Unterlagen aus der Hand, wenn Ihnen die Übergabe zu lange dauert, oder sie zu viele dämliche Fragen stellen. Das ist völlig legitim, denn es kommt gar nicht gut an, wenn sich ihre Mitarbeiter sich bei der Erledigung von Aufgaben dumm anstellen und nicht begreifen, was Sie von ihnen wollen. Fahren Sie dann so richtig aus der Haut, katapultieren Sie sich mit 180 Sachen direkt in die Krone der Palme und werfen Sie sämtliche Kokosnüsse, die Sie da oben finden.