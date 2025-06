Ziel für das neue Lohn- und Gehaltssystem definieren

Wichtig ist in diesem Rahmen aber immer eines: Wo will das Unternehmen letztlich hin? Was ist das Ziel? Wie kann das Vergütungsmodell die Zielerreichung unterstützen? Hierüber muss absolute Klarheit und Einvernehmen bestehen. Solange dies nicht gegeben ist, erübrigt sich jede weitere Überlegung.

Die Zieldefinition muss mit höchster Sorgfalt erfolgen. Wenn Sie Ihr Ziel nicht kennen oder es auch nur unpräzise beschreiben, wie können Sie es dann treffen?