Nie ohne Grußformel und keine Abkürzung in der E-Mail

Wer viel unterwegs ist und E-Mails auf dem Smartphone oder Tablet schreibt, verwendet schon mal die Abkürzungen „MfG“, „VG“ oder „LG“ als Grußformel. Schließlich sind E-Mails schnell geschrieben und Formalitäten bedeuten Mehrarbeit und Verzögerungen.

Bei Freunden und vertrauten Kollegen sind abgekürzte Grußformeln in Ordnung. Bei weniger vertrauten Kollegen, Geschäftspartnern oder Kunden sollten Sie aber die Form – auch bei der Grußformel in der E-Mail – wahren. Ansonsten vermitteln Sie den Eindruck: Mein Anliegen ist zwar so wichtig, dass ich ihnen schreibe. Aber sie sind nicht so wichtig, dass ich mir die Mühe mache und zwei zusätzliche Wörter schreibe, nur um sie zu grüßen.

Nehmen Sie sich in der Geschäftskorrespondenz also Zeit, eine Grußformel zu schreiben – und zwar vollständig ausgeschrieben. Damit zeigen Sie Respekt gegenüber der Empfängerin und dem Empfänger.